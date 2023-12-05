Глушаков — о «Краснодаре»: всегда будет давление, если идёшь первым

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Удержится ли «Краснодар» в лидерах к зимней паузе? Удержится или не удержится, а самое главное — результат в конце сезона. Место в таблице сейчас — не показатель.

Всегда будет давление, если идёшь на первом месте. Ты не знаешь, как готовится ко второй части сезона соперник, а хочешь выиграть чемпионство. Время всё расставит на свои места», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 17 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко).