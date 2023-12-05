«Наутико» хочет подписать Вагнера Лава. Сам игрок планировал завершить карьеру в ЦСКА

Руководитель «Наутико», который находится в бразильской Серии С, Лео Франко заявил, что клуб хочет подписать Вагнер Лава, оставшегося без команды.

«Нам нужны спортсмены, которые будут понимать цели команды. Рынок перед нами. У Вагнера намного больше предложений, чем два или три, но, если быть объективными, у нас нет другого игрока подобного уровня на радаре», — приводит слова Франко Itatiaia.

Вагнер Лав в прошлом сезоне играл за «Спорт Ресифи», с которым не хватило чуть-чуть для попадания в бразильскую Серию А. Нападающий сыграл за команду 60 матчей во всех турнирах, где отметился 23 мячами и семью голевыми передачами.

При этом игрок хочет завершить карьеру в ЦСКА, где за 259 игр забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. Бразильский нападающий является трёхкратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА.