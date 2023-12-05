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«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью 1:1 с «Истиклолом» под руководством Черевченко

«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью 1:1 с «Истиклолом» под руководством Черевченко
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Во вторник, 5 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались таджикский «Истиклол» и саудовский «Аль-Наср». Игра прошла на стадионе «Истиклол» в Душанбе, Таджикистан. Игра началась в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 32-й минуте Алишер Джалилов вывел хозяев вперёд.

На 50-й минуте Абдулрахман Гариб сделал счёт равным.

Напомним, российский специалист Игорь Черевченко возглавляет таджикскую команду с января 2023 года.

На данный момент после шести сыгранных матчей группового этапа азиатской Лиги чемпионов «Истиклол» располагается на последнем, четвёртом месте с тремя очками. «Аль-Наср» возглавляет группу с 14 очками и прошёл дальше в плей-офф турнира.

Лига чемпионов АФК . Группа E. 6-й тур
05 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Истиклол
Душанбе, Таджикистан
Окончен
1 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Джалилов – 32'     1:1 Гариб – 50'    
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