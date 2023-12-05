«Аль-Наср» без Роналду сыграл вничью 1:1 с «Истиклолом» под руководством Черевченко

Во вторник, 5 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались таджикский «Истиклол» и саудовский «Аль-Наср». Игра прошла на стадионе «Истиклол» в Душанбе, Таджикистан. Игра началась в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 32-й минуте Алишер Джалилов вывел хозяев вперёд.

На 50-й минуте Абдулрахман Гариб сделал счёт равным.

Напомним, российский специалист Игорь Черевченко возглавляет таджикскую команду с января 2023 года.

На данный момент после шести сыгранных матчей группового этапа азиатской Лиги чемпионов «Истиклол» располагается на последнем, четвёртом месте с тремя очками. «Аль-Наср» возглавляет группу с 14 очками и прошёл дальше в плей-офф турнира.