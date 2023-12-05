Кукуляк преодолел наибольшую дистанцию среди судей 17-го тура РПЛ

Главный арбитр матча «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Евгений Кукуляк преодолел наибольшую дистанцию среди судей 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает Рустат.

Общая дистанция Кукуляка составила 11 941 м. При этом среди футболистов этого матча большую дистанцию преодолели Данил Пруцев (12 777), Камило (12 104) и Артём Тимофеев (12 055).

Также судья Евгений Кукуляк преодолел 112 м на скорости выше 25,2 км/ч, а его средняя скорость составила на 0,25 км/ч больше, чем средняя скорость футболистов, участвовавших в матче.

Напомним, в этой встрече Кукуляк удалил испанского главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за толчок игрока грозненцев Бернарда Бериши. Также арбитр выдал футболистам пять жёлтых карточек.