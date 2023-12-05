Сергей Паршивлюк высказался о серии «Динамо» без поражений

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк после победы в матче 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0) высказался о выступлениях бело-голубых в последних матчах.

«Второй матч подряд играем «на ноль»? Конечно, когда играешь с соперниками уровня «Зенита» и с «Рубином», который из шести последних матчей пять выиграл, важно сохранить ворота в неприкосновенности. Хорошо, что получилось. Понятно, что позволяли создавать моменты сопернику, но где-то нам тоже воздалось за что-то. Значит, всё правильно делаем, раз у соперника мяч не идёт в ворота.

Пошёл второй десяток матчей без поражений, в чём наш секрет? Никакого секрета нет. Работаем друг за друга, и действительно прорисовывается команда. Люди выходят со скамейки, помогают и решают исход матчей. Поэтому появляется уверенность в собственных силах. Например, в матче с ЦСКА был неудачный первый тайм, но мы верили друг в друга, что всё получится, и довели его до победы. Такие результаты дают положительный импульс. У нас осталась последняя игра с «Факелом». Все понимают, какие будут погодные условия и поле, но деваться некуда – нужно ехать за победой и продолжать нашу серию», — сказал Паршивлюк в интервью пресс-службе клуба.

Москвичи не проигрывают в 12 матчах подряд во всех турнирах.