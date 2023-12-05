В «Фенербахче» опровергли слухи об интересе к защитнику ЦСКА Роше

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг слухи об интересе к защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше.

«Роша один из кандидатов в центр защиты для «Фенербахче»? Нет, ничего такого сейчас нет», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ была информация, что «Фенербахче» начал следить за игроком армейцев ещё с зимы, но предложений не делал.

Роша перебрался в ЦСКА из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн. В прошлом сезоне вместе с красно-синими бразилец выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные медали МИР РПЛ.

В нынешнем сезоне Роша сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.