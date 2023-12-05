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Юрий Сёмин: Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

Юрий Сёмин: Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»
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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина. Российский хавбек стал лучшим игроком монегасков в прошедшем месяце.

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Так держать! Может ли Головин усилить нынешний «ПСЖ»? По игре, думаю, он не затерялся бы в их составе. Но у Саши и в «Монако» сейчас всё хорошо складывается, не надо фантазировать», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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