Юрий Сёмин: Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина. Российский хавбек стал лучшим игроком монегасков в прошедшем месяце.

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Так держать! Может ли Головин усилить нынешний «ПСЖ»? По игре, думаю, он не затерялся бы в их составе. Но у Саши и в «Монако» сейчас всё хорошо складывается, не надо фантазировать», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.