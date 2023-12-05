The Sun: «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере € 70 млн для подписания Меньяна

Английский «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере € 70 млн для подписания вратаря итальянского «Милана» Майка Меньяна, сообщает The Sun.

Нынешним летом «красные дьяволы» подписали вратаря Андре Онана у «Интера», по данным интернет-портала Transfermarkt за € 50,2 млн. Однако камерунский голкипер совершил большое количество результативных ошибок, в связи с чем манкунианцы ищут ему более качественную замену.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «россонери» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. При этом сыграл шесть матчей «на ноль». Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.