Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Дженоа. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет подписать Баэну, оскорблявшего семью игрока «Реала»

«Барселона» хочет подписать Баэну, оскорблявшего семью игрока «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство и главный тренер «Барселоны» Хави заинтересованы в приобретении полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны, сообщает Sport.es со ccылкой на радио-передачу Què T'hi Jugues.

По информации источника, нынешний клуб готов отпустить футболиста за сумму от € 20 млн до € 30 млн. Баэна является фанатом «Барселоны», что приближает его к возможности надеть футболку сине-гранатовых. Однако на данный момент экономическая ситуация в каталонском клубе не позволяет ему осуществить свою мечту.

Напомним, в апреле 2023 года полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке после матча 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:2. Сообщалось, что Алекс оскорбил семью Федерико во время игры, но Баэна отрицал обвинения, обратившись в полицию по поводу инцидента.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» доверяет Пенье и не рассматривает варианты с подписанием нового вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android