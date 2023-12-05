«Барселона» хочет подписать Баэну, оскорблявшего семью игрока «Реала»

Руководство и главный тренер «Барселоны» Хави заинтересованы в приобретении полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэны, сообщает Sport.es со ccылкой на радио-передачу Què T'hi Jugues.

По информации источника, нынешний клуб готов отпустить футболиста за сумму от € 20 млн до € 30 млн. Баэна является фанатом «Барселоны», что приближает его к возможности надеть футболку сине-гранатовых. Однако на данный момент экономическая ситуация в каталонском клубе не позволяет ему осуществить свою мечту.

Напомним, в апреле 2023 года полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке после матча 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» одержал победу со счётом 3:2. Сообщалось, что Алекс оскорбил семью Федерико во время игры, но Баэна отрицал обвинения, обратившись в полицию по поводу инцидента.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.