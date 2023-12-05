Нападающая «Краснодара» Жаркова стала обладательницей премии «Первая пятёрка» — 2023

Нападающая футбольного клуба «Краснодар» Медея Жаркова стала обладательницей премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшей молодой футболистке года в России.

По итогам голосования 20-летняя Жаркова набрала 154 балла, опередив ближайшую преследовательницу Яну Свистунову («Чертаново») на 44 очка. На третьем месте расположилась форвард «Зенита» Елизавета Лазарева (109 баллов). Четвёртое место заняла Кира Петухова из «Чертаново» (39 баллов). Пятое место досталось защитнице «Краснодара» Валентине Смирновой (33 балла).

В 2023 году Жаркова приняла участие в 24 матчах женской Суперлиги, в которых забила девять голов. Также на счету Медеи один матч и четыре забитых мяча в Кубке России. В составе национальной команды футболистка сыграла в шести матчах и забила два гола.