Игрок «Ленинградца» Горулёв: нет разницы между лидерами ФНЛ и остальными командами

Полузащитник «Ленинградца» Виталий Горулёв заявил, что не увидел колоссальной разницы между лидерами Мелбет Первой лиги и остальными командами.

«Нам в первой части сезона не хватало опыта, мы дебютанты Первой лиги, пропускали глупые мячи в концовках игр, теряли концентрацию. Опыт и мастерство решают многое, но я не увидел колоссальной разницы между лидерами ФНЛ и остальными командами. Со всеми можно играть. Мы много прощали соперников, не могли забить. И всё-таки порадовали болельщиков под конец осенней части. Три победы, особенно после неудачной серии, придали нам уверенность перед отпуском», — приводит слова Горулёва пресс-служба клуба.

На данный момент «Ленинградец» после 20 сыгранных матчей Первой лиги располагается на 14-й строчке с 23 очками.