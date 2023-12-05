Президент Высшего спортивного совета Испании высказался по делу Негрейры

Президент Высшего спортивного совета Испании Виктор Франкос высказался по делу бывшего вице-президента Технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Я убедился, что невозможно доказать, что какой-либо судья был куплен. Я также убеждён в том, что неэтично платить второму испанскому судье, и обе вещи можно сказать с одинаковой убедительностью. Нет оснований подозревать, что кто-то носил конверты какому-либо судье, однако напоминаю, что «Барселона», в некотором роде, признала, что эти выплаты были не тем, что нужно.

Я не знаю, какое отношение имеет «социологический мадридизм» к выплате более € 7 млн лицу, ответственному за испанский арбитраж. Я думаю, что президент «Барселоны» имел в виду, что существует течение, которое благоприятствует Мадриду и я с этим не согласен.

На самом деле, если честно, я думаю, что «Барса» и «Реал» Мадрид — те, кто меньше всего должны жаловаться», — приводит слова Франкоса Mundo Deportivo.

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