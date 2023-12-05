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Тер Штеген высказался насчёт операции на пояснице

Тер Штеген высказался насчёт операции на пояснице
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Вратарь испанской «Барселоны» Марк-Андре тер-Штеген высказался насчёт операции на пояснице.

«После интенсивных бесед с медицинской командой клуба и несколькими экспертами мы решили сделать операцию. Перерыв, конечно, меня раздражает, но это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучших условиях», — написал Тер Штеген в социальной сети.

Ранее испанский клуб заявил, что на этой неделе голкипер перенесёт хирургическую операцию, чтобы решить проблемы с поясницей, которые он испытывает. Изначально тер Штеген сомневался в том, что проведение операции является оптимальным вариантом для решения его проблемы.

Напомним, тер Штеген почувствовал сильные боли в спине, находясь в расположении сборной Германии в минувшем ноябре.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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