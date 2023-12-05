ЦСКА показал ролик с матча с «Ростовом» в стиле GTA 6

Московский ЦСКА показал ролик с матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0) в стиле GTA 6.

«Наши выходные в Айс Сити.

Трейлер одной новой игры набрал 50 млн просмотров, посмотрим, сколько наберёт наш», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Сегодня ночью компания Rockstar опубликовала трейлер компьютерной игры GTA 6, которая выйдет в марте 2025 года.

Напомним, перед матчем в Москве был очень сильный снегопад, из-за которого снег с поля убирал трактор, а также большое количество сотрудников стадиона. Также во время игры сотрудники с лопатами выбегали, чтобы очистить белые линии.

Кроме того, дебютным голом отличился игрок красно-синих Виктор Мендес, который отпраздновал этот мяч прыжком в снег. А вратарь армейцев Игорь Акинфеев сделал снежную горку, как это делают игроки в пляжном футболе.