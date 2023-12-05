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В Италии поставили неудовлетворительную оценку Миранчуку за матч с «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил неудовлетворительную оценку за матч матч 14-го тура итальянской серии А с «Торино» (0:3). 28-летний россиянин получил пять (неудовлетворительно) из 10 возможных баллов от портала Bergamo News.

«Он постоянно ищет отдельные идеи, но без особого успеха, застревая в систематическом удвоении (обороняющихся игроков. — Прим. «Чемпионата») «Торино», — говорится в комментарии к оценке.

Напомним, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в стартовом составе на матч с «Торино» и был заменён на 90+1-й минуте. Результативными действиями футболист не отметился.

На данный момент после 14 сыгранных матчей Серии А «Торино» располагается на 10-й позиции с 19 очками. «Аталанта» находится на восьмом месте с 20 очками.