В «Реале Сосьедад» показали фотографию Захаряна на Мальорке

Пресс-служба «Реала Сосьедад» опубликовала фотографию российского полузащитника команды Арсена Захаряна на Мальорке.

На фотографии видно, как Захарян выходит с самолёта. Ранее появилась информация, что россиянин попал в заявку команды на матч второго раунда Кубка Испании с «Андрайчем».

Фото: «Реал Сосьедад»

Игра второго раунда Кубка Испании между «Андрайчем» и «Реалом Сосьедад» состоится в среду, 6 декабря, и начнётся в 18:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Камп Мунисипаль Са Плана» в Андрайче, Испания.

Ранее «Реал Сосьедад» в рамках первого раунда Кубка Испании обыграл «Буньоль» со счётом 1:0. А «Андрайч» победил «Тарасону» со счётом 3:2 в дополнительное время.

Захарян, перебравшийся в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, провёл 13 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 15 млн.