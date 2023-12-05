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«Ливерпуль» может приобрести форварда «Боруссии» Малена

«Ливерпуль» может приобрести форварда «Боруссии» Малена
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«Ливерпуль» зимой может усилиться нападающим дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэллом Маленом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний форвард недоволен своим текущим положением в немецком клубе. Он поставил задачу перед своими агентами найти другие варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что в Малене заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Потенциальная сумма трансфера оценивается в € 30-35 млн.

В текущем сезоне Мален провёл за «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с дортмундским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» к полузащитнику «Наполи» Петру Зелиньскому.

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