Форвард ЦСКА Чалов высказался о победе в премии «Джентльмен года» — 2023

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в премии «Джентльмен года» — 2023.

«Вчера прошла ежегодная премия ««Джентльмен года» — 2023, где по результатам голосования я одержал победу. Для меня победа в этой номинации — это большая честь! Это не столько оценка моих игровых качеств, сколько личностных. Для меня это очень ценно, и я постараюсь оправдать такое доверие! Спасибо команде, болельщикам, экспертам и семье», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее нападающий ПФК ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов стал победителем премии «Джентльмен года» — 2023. Футболист победил в голосовании болельщиков, а затем его кандидатуру поддержали 14 из 16 экспертов премии. В 2023 году нападающий вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали РПЛ.