«Манчестер Юнайтед» добавил опцию продления в контракт молодого таланта Майну

Английский «Манчестер Юнайтед» включил в действующий контракт полузащитника Кобби Майну пункт о его продлении до июня 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, данный пункт активируется клубом. Также сообщается, что в «МЮ» верят, что Майну будет особым талантом, которому можно доверять в настоящем и будущем. Повышение зарплаты и новый контракт могут стать темой для обсуждения в 2024 году.

18-летний Майну находится в системе «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Нынешний Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тысяч.