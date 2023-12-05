Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности

Судьи и официальные представители на матчах греческой Суперлиги объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности.

«В последние годы греческие и иностранные арбитры стали постоянной мишенью, грушей для битья и козлом отпущения при перекладывании ответственности. Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападки. Вот лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным.

В результате судьи и ассистенты высшего дивизиона чемпионата Греции приняли решение не обслуживать ни одного матча, начиная с 14‑го тура, пока условия не станут подходящими для нашей безопасности. Этим решением мы хотим защитить себя и свои семьи» – приводит письмо арбитров Reuters.

Судьи в Греции часто становятся объектами нападений фанатов, также зачастую болельщики поджигают автомобили и дома арбитров. Именно поэтому письмо было направлено в центральный судейский комитет и Греческую федерацию футбола.