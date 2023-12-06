«Барселона» не хочет платить «Атлетико» € 50 млн за Феликса

Руководство футбольного клуба «Барселона» не собирается выплачивать мадридскому «Атлетико» крупную компенсацию за трансфер португальского нападающего Жоау Феликса, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» хочет, чтобы футболист продолжил карьеру в клубе, и постарается добиться этого с помощью своего агента Жорже Мендеша. Однако каталонцы не желают соглашаться на трансфер португальца за 70, 60 или даже € 50 млн.

Barca Universal сообщает, что отношения Феликса с «Атлетико», возможно, достигли точки невозврата и маловероятно, что мадридцы добьются своего в ходе переговоров и им придётся продать Жоау за небольшую сумму.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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