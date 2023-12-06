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«Барселона» не хочет платить «Атлетико» € 50 млн за Феликса

«Барселона» не хочет платить «Атлетико» € 50 млн за Феликса
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Руководство футбольного клуба «Барселона» не собирается выплачивать мадридскому «Атлетико» крупную компенсацию за трансфер португальского нападающего Жоау Феликса, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» хочет, чтобы футболист продолжил карьеру в клубе, и постарается добиться этого с помощью своего агента Жорже Мендеша. Однако каталонцы не желают соглашаться на трансфер португальца за 70, 60 или даже € 50 млн.

Barca Universal сообщает, что отношения Феликса с «Атлетико», возможно, достигли точки невозврата и маловероятно, что мадридцы добьются своего в ходе переговоров и им придётся продать Жоау за небольшую сумму.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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