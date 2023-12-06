«Заслужил место в старте». В Испании ждут Захаряна в основе «Сосьедада» на кубковый матч

В Испании ждут российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в основе на матч 2-го раунда с «Андрайчем» в Кубке Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Завтрашний кубковый матч с «Андрайчем» из Второго дивизиона Испании даёт главному тренеру Иманолу Альгуасилю подтянуть свой второй состав и тех игроков, у которых меньше всего шансов в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В последние недели тренер прилагает усилия, чтобы стереть это обозначение дублёров или второго звена, и пытается давать шансы футболистам.

Иманол придаёт большое значение этому соревнованию, он принимает в нём самое активное участие, но он также хочет действовать прагматично, и можно ожидать, что он внесёт много изменений в свою команду.

Россиянин Арсен Захарян заработал себе место в стартовом составе, и завтра у него есть все шансы, но ещё неизвестно, на какой позиции будет играть. Иманол ставит его в атаку, но Захарян чувствует себя более комфортно в центре поля, поэтому он мог бы заменить Брайса Портела и сыграть в тройке полузащиты.