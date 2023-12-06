Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии

Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов, если цена на нефть достигнет $ 150 (€ 139) за баррель в середине 2024 года.

«Радикальная реструктуризация экономики Саудовской Аравии, направленная на отказ от зависимости от доходов от нефти и превращение её в центр туризма, отдыха и развлечений, получает дополнительный импульс от стремительного роста цен на нефть, которые достигнут $ 150 (€ 139) за баррель при условиях высокого спроса.

Если зелёная трансформация начнёт сходить на нет на фоне роста цен. А также с учётом того, что организация ОПЕК+ сохраняет твёрдый контроль над предложением. Саудовская Аравия видит прекрасную возможность при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА) предпринять успешную попытку купить Лигу чемпионов УЕФА, один из самых престижных футбольных турниров в мире», — сообщает Saxo Bank.

При этом говорится, что Саудовская Аравия может преобразовать самый престижный еврокубковый турнир в глобальное футбольное соревнование.