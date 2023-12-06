Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.

«Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит ещё долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всём мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли спортивного посла ООН по вопросам прав человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью», – написал Винисиус в одной из социальных сетей.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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