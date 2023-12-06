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Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека

Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сообщил, что стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.

«Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит ещё долгий путь к искоренению предрассудков в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское образование должно быть в центре наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всём мире.

Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли спортивного посла ООН по вопросам прав человека. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью», – написал Винисиус в одной из социальных сетей.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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