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Артета отреагировал на волевую победу «Арсенала» в матче с «Лутоном»

Артета отреагировал на волевую победу «Арсенала» в матче с «Лутоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче с «Лутон Таун».

«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.

Отдаём должное «Лутону». Их доставка мяча была превосходной, завершение атак – отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжёлый вечер», – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, завершился матч английской Премьер-лиги, в котором «Лутон Таун» принимал «Арсенал». Лондонская команда одержала победу со счётом 4:3.

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