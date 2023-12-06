Главный тренер «Лутона» Эдвардс прокомментировал поражение от «Арсенала»

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс прокомментировал поражение своей команды в матче с «Арсеналом».

«Безмерно горжусь ребятами, но разочарован проигрышем и совершенно опустошён. Нам нужно продолжать совершенствоваться. Наш третий гол показал ту сторону нашей игры, которую люди не видят. Мне нравится работать с этими игроками каждый день. Они хороши технически и тактически, и эта команда развивается в самой лиге в мире — мы становится лучше, и это вселяет во меня большую уверенность.

У нас есть пара побед, но мы хотим большего. Мы заработали очко в матче с «Ливерпулем» и были близки к этому с «Тоттенхэмом». У нас есть вера в эту команду, я верю в неё. Мы надеемся, что сможем добиться чего-то особенного», — приводит слова Эдвардса BBC.

Напомним, завершился матч английской Премьер-лиги, в котором «Лутон Таун» принимал «Арсенал». Лондонская команда одержала победу со счётом 4:3.