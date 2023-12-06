«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Тони Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб.

Как сообщает Todofichajes, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании немецкого футболиста. Отмечается, что английский клуб готов предложить Кроосу зарплату в € 15 млн за сезон. Игрок знаком наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле со времён совместной работы в мюнхенской «Баварии».

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах за мадридский клуб, отметился одним голом и пятью результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

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