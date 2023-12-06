Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Тони Крооса

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании Тони Крооса
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб.

Как сообщает Todofichajes, «Манчестер Сити» заинтересован в подписании немецкого футболиста. Отмечается, что английский клуб готов предложить Кроосу зарплату в € 15 млн за сезон. Игрок знаком наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле со времён совместной работы в мюнхенской «Баварии».

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах за мадридский клуб, отметился одним голом и пятью результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
El Chiringuito: «Реал» тайно продлил контракт с Луниным до 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android