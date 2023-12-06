Агент Тюкавина: Константин заслуженно стал обладателем премии «Первая пятёрка»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказал своё мнение по поводу того, что его клиент стал лучшим в номинации «Первая пятёрка», которая присуждается лучшему игроку РПЛ до 21 года.

«Я думаю, что Тюкавин заслуженно стал обладателем премии «Первая пятерка», есть какие-то возражения? По системе гол+пас он занимает второе место в РПЛ. Парню 21 год, я думаю, что заслужил. Такая награда не повлияет в будущем, просто сейчас приятно что оценили по достоинству. Я думал, что в прошлом году он получит награду, но его получил Сергей Пиняев, мы не против были.

Стабильно играет на таком уровне, всё впереди у него. Контракт подписал, пять игр подряд забивает, что ещё нужно? Ещё одну игру отыграет слава богу без травм и в отпуск поедет. На новый год голова не будет забита новым контрактом, очень рад за него!» — приводит слова Сафонова Metaratings.