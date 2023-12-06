Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Агент Константина Марадишвили опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Пари НН»

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотив» Константина Марадишвили, прокомментировал информацию касательно того, что его сын может продолжить карьеру в «Пари НН».

5 декабря журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Пари НН» направил официальное предложение «Локомотиву» о трансфере Марадишвили.

«Надо спросить у тех, кто это написал. Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Марадишвили-старшего Metaratings.ru.

Марадашвили перешёл в «Локомотив» из ЦСКА. Сумма трансфера составила €7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 14 матчей (536 минут) и забил 1 гол.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35 очков).