Тренер «Челси» Почеттино: не говорю, что сейчас подходящий момент для игры с «МЮ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Начало игры — в 23:15 мск.

«Мы не можем изменить время. Всегда приятно играть на «Олд Траффорд», потому что это потрясающий стадион, болельщики, команда и клуб. Это отличная возможность сыграть там, и мы находимся на одинаковом уровне, но в разных ситуациях.

Я не говорю, что сейчас подходящий момент для этого, самое главное — быть готовым к матчу, потому что нам предстоит встретиться с командой, которая будет жёсткой и хочет победить.

Но мы хотим сохранить набранный темп, отталкиваться от «Брайтона» и быть выше в таблице. Для нас это важно. Если мы хотим быть в другом положении, мы должны выйти на эту игру и попытаться выиграть», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».