Бубнов: в матче с «Локомотивом» «Зенит» как об стену бился

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» (3:1).

«Могу сказать, что у меня были опасения по поводу игры «Локомотива» без Баринова. Но оказалось, что ничего страшного не произошло — Митай успешно заменил партнёра, хотя в опорной зоне большого опыта у него нет. Также отмечу, что железнодорожники не побоялись играть против «Зенита» в два центральных защитника, тогда как соперник предпочел действовать с тройкой игроков центра обороны.

«Зенит» был настроен серьёзно. Футболисты понимали, что осечка может стоить им лидерства. «Локомотив» решал свои задачи, с настроем тоже всё было в порядке. Тут ещё не только тренер, но и Артём Дзюба мог найти нужные слова для товарищей по команде. Но в первом тайме столичный коллектив все же смотрелся хуже.

Безусловно, «Зениту» не повезло, что Кержаков допустил такой ляп. В наше время защитника ставили на ближнюю штангу, он бы в такой ситуации просто выбил мяч. Когда команда Семака пропускает быстрый гол, то игра становится интереснее. Гости включились, много владели мячом, имели моменты, в результате забили перед перерывом. А могли вообще выйти вперёд, пробей Эракович точно из убойной позиции. Возможно, именно этот момент стал ключевым, иначе во втором тайме пошла бы другая игра.

После перерыва «Локомотив» выправил положение, такого большого преимущества у соперника уже не было. А затем снова вышел вперёд, реализовав стандарт. Красивый гол, но и здесь присутствовал элемент удачи. После этого команда организованно оборонялась. Создавалось впечатление, что «Зенит» как об стену бился. Ничего не получилось у них, ни одного момента, после которого можно было забить. А вот железнодорожники в результате хорошей комбинации отличились ещё раз.

Можно сказать, что конец календарного года команда Семака проваливает. Если брать последний месяц, то не смогли обыграть «Краснодар» на своем поле, уступили «Нефтчи» в товарищеской игре, «Динамо» в Кубке, теперь еще «Локомотиву» в чемпионате. Три поражения за месяц — это много для «Зенита», — приводит слова Бубнова Sportbox.