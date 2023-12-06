Уолкер: как защитники «Ман Сити», мы не можем быть рады, мы пропускаем слишком много голов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о пропущенных мячах команды в последних матчах.

«Мы разочарованы как защитники, но с Родри мы не обороняемся в пять или шесть человек. На поле должны обороняться все 11 человек. Тренер требует, чтобы мы защищались, а затем все 11 игроков должны были идти в атаку.

Иногда вы даже видите, как наш вратарь атакует и отдаёт передачи, потому что все вовлечены в игру. Как защитники, мы не можем быть рады, мы пропускаем слишком много голов и слишком много в концовках матчей. Иногда в решающие моменты приходится списывать это на концентрацию. Раньше мы, вероятно, держали мяч в углу в течение пяти минут и тянули время.

Это футбол, и прелесть футбола в том, что впереди ещё одна игра, чтобы всё исправить. И она начнётся в среду против сильного соперника», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой» 6 декабря.