Бен Уайт — о Букайо Сака: с ним довольно легко играть

Защитник «Арсенала» Бен Уайт высказался о партнёре по команде нападающем Букайо Сака.

«На тренировках мы часто играем друг против друга, и вы знаете, что Букайо довольно хороший футболист. Рядом с ним легко играть», — приводит слова Уайта официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне 22-летний Сака провёл провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. «Арсенал» после 15 туров лидирует в турнирной таблице, опережая идущий следом «Ливерпуль» на пять очков при игре в запасе у мерсисайдцев. В следующем матче внутреннего первенства команда Микеля Артеты сыграет с «Астон Виллой» на выезде. Игра состоится 9 декабря, время начала матча — 20:30 мск.