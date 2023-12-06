ЦСКА пожелал успехов Фуксу, который продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»

Московский ПФК ЦСКА пожелал успехов своему защитнику Бруно Фуксу, который продлил арендное соглашение с бразильским клубом «Атлетико Минейро».

«Атлетико Минейро» продлило аренду Бруно Фукса до декабря 2024 года. 24-летний защитник в текущем сезоне провел за бразильский клуб 23 матча во всех турнирах. Желаем Бруно успешных выступлений!" — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Бруно Фукс присоединился к армейскому клубу летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 2026-го.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть в 23 матчах за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.