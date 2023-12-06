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Бубнов: Абаскаль явно не угадал с составом «Спартака» на матч с «Ахматом»

Бубнов: Абаскаль явно не угадал с составом «Спартака» на матч с «Ахматом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе состава «Спартака» на матч 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«Практически перед каждой игрой «Спартака» многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. Зобнин на месте крайнего защитника — весьма спорное решение, учитывая, что на поле были ещё и Рябчук с Хлусевичем. Роман долго не играл, в состав не попадал, да и вообще привычнее его видеть в другом месте на поле. Не поставил главный тренер и Соболева, который провёл хороший матч с «Балтикой». Зато выпустил Игнатова, тот сейчас явно не в лучшей форме. В итоге и Зобнина, и Игнатова пришлось с поля убирать. Убрал и Рябчука, который во многом виноват в ситуации с одним из пропущенных мячей», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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