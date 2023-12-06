Гранат: первая строчка в РПЛ давит на «Краснодар», команда никогда с этим не сталкивалась

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«В матче «Краснодар» — ЦСКА шансы равны. Армейцы показывают хороший футбол, несмотря на погодные условия. «Краснодару» будет тяжело. Думаю, первая строчка давит на «Краснодар», потому что команда никогда с этим не сталкивалась.

Но при этом задача остаться на первом месте подстёгивает команду — из-за этого «Краснодар» может сыграть более организовано. «Краснодару» тяжело без Кордобы — он ориентир команды в атаке, но там есть квалифицированные футболисты, которые могут заменить его», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.