Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: первая строчка в РПЛ давит на «Краснодар», команда никогда с этим не сталкивалась

Гранат: первая строчка в РПЛ давит на «Краснодар», команда никогда с этим не сталкивалась
Комментарии

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА. Встреча состоится 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«В матче «Краснодар» — ЦСКА шансы равны. Армейцы показывают хороший футбол, несмотря на погодные условия. «Краснодару» будет тяжело. Думаю, первая строчка давит на «Краснодар», потому что команда никогда с этим не сталкивалась.

Но при этом задача остаться на первом месте подстёгивает команду — из-за этого «Краснодар» может сыграть более организовано. «Краснодару» тяжело без Кордобы — он ориентир команды в атаке, но там есть квалифицированные футболисты, которые могут заменить его», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборная 17-го тура РПЛ. Злой гений «Ахмата», лидеры ЦСКА и три представителя «Локо»
Сборная 17-го тура РПЛ. Злой гений «Ахмата», лидеры ЦСКА и три представителя «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android