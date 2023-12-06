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Кайл Уолкер: когда я получил первую медаль, это стало зависимостью

Кайл Уолкер: когда я получил первую медаль, это стало зависимостью
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о желании продолжать побеждать.

«Это мой седьмой сезон, и мы выиграли Премьер-лигу пять раз. Чувствую ли я, что успокаиваюсь? Нет. Я хочу пойти и сделать это снова, потому что могу заверить, что празднование в конце, когда оглядываешься назад и получаешь медали, поднимаясь на пьедестал — в футболе нет лучшего ощущения.

Я слишком много лет ждал, чтобы получить свою первую медаль, и когда я получил её, это стало зависимостью. Я должен был продолжать идти вперёд и выигрывать больше.

То же самое касается Бернардо Силвы, Эдерсона, Джона Стоунза, Кевина Де Брёйне и других игроков, которые находятся здесь уже много лет. Мы должны передать это новой группе футболистов, которые приходят, или тем, кто был здесь недолго, что мы продолжаем идти вперед. У нас есть определенные стандарты, у тренера есть свои требования для себя и команды, и у всех также должны быть свои собственные стандарты, как у команды в целом», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

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