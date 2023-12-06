Президент ФТР Тарпищев: «Спартак» Абаскаля абсолютно не вызывает у меня чувство гордости

Президент Федерации тенниса России и по совместительству болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По его словам, команда под руководством испанца совершенно не вызывает чувство гордости.

«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чем основная проблема Абаскаля? Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак». Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

После 17 туров красно-белые занимают седьмое место в таблице Российской Премьер-лиги с 27 очками. В предыдущем матче «Спартак» встречался с «Ахматом» в гостях, где потерпели поражение со счётом 1:2. Следующий матч команда проведёт дома, где сыграет с «Крыльями Советов». Эта игра станет последней перед зимней паузой в сезоне.