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Гвардиола — об экспертах Sky Sports: они не знают, что такое четыре победы в АПЛ подряд

Гвардиола — об экспертах Sky Sports: они не знают, что такое четыре победы в АПЛ подряд
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал экспертов Sky Sports Гари Невилла и Джейми Каррагера, которые заявили, что «горожане» стали более спокойными в плане игры после выигранного требла в прошлом сезоне.

«Невилл знает, насколько это сложно (выиграть выиграть чемпионский титул в четвёртый раз подряд. — Прим. «Чемпионата»), иначе бы он победил в АПЛ четыре раза кряду в лучшие годы «Манчестер Юнайтед». Но он этого не сделал. Каррагер вообще ни разу не выигрывал английскую Премьер-лигу. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело не в самоуспокоенности», — приводит слова Гвардиолы издание Daily Mail.

«Манчестер Сити» после 14 туров нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

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