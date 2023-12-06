«Я никогда не был так напуган». Хулиан Альварес — о матче с Мексикой на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес вспомнил о матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мексики. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. Альварес вышел на замену на 63-й минуте.

«Никогда у меня не было столько дерьма за игру, как в игре с Мексикой. Говорят, что чемпионат мира состоит из семи финалов. У нас не было права на ошибку. Как только я вышел на поле, Лео Месси забил тот гол, который был невероятным и раскрыл всё. Я никогда не чувствовал себя таким напуганным, потому что мы были близки к тому, чтобы вылететь из чемпионата мира уже во второй игре», — приводит слова Альвареса All About Argentina в социальной сети Х (ранее Twitter).