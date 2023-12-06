Каррагер: возможно, я бы выиграл АПЛ, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ответил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, заявившему, что бывший защитник «Ливерпуля» никогда не выигрывал английскую Пермьер-лигу.

«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ! На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье», – написал Каррагер в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее Гвардиола раскритиковал экспертов Sky Sports Гари Невилла и Джейми Каррагера, которые заявили, что «горожане» стали более спокойными в плане игры после требла в прошлом сезоне. «Манчестер Сити» после 14 туров нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. При этом «канониры» уже провели свой матч 15-го тура.