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«Как футболист я считаю, что это убило футбол». Виталий Шитов — о Fan ID

«Как футболист я считаю, что это убило футбол». Виталий Шитов — о Fan ID
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Нападающий «Тюмени» Виталий Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», высказался о внедрении Карты болельщика на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Помогает ли то, что в Первой лиге нет Fan ID? Футболистам приятнее играть, когда есть активный фанатский сектор. Что касается самого «Спартака», то когда на трибунах были активные болельщики, даже со стороны ты чувствовал ту поддержку, которую они давали. Наверное, Fan ID не помог стать лучше футболу.

То есть я не поддерживаю Fan ID? Возможно, кому-то от этого стало выгоднее или лучше. Но как футболист я считаю, что это убило футбол», — приводит слова Шитова Metaratings.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Шитов провёл 19 матчей, в которых забил четыре мяча.

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