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Артета — о Хаверце: матч с «Лутоном» — лучший для Кая за нас

Артета — о Хаверце: матч с «Лутоном» — лучший для Кая за нас
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о нападающем своей команды Кае Хаверце по итогам матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном» (4:3).

«Кай и Жезус обладают разными качествами, они дополняют друг друга. Думаю, матч с «Лутоном» — лучший для Кая за нас, и он становится всё лучше и лучше», — приводит слова Артеты Metro.

В нынешнем сезоне 24-летний Хаверц провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Арсенал», забил три гола и сделал одну результативную передачу. В матче с «Лутоном» (4:3) немецкий футболист отметился забитым мячом. «Арсенал» после 15 туров располагается на первой строчке турнирной таблицы, опережая идущий следом «Ливерпуль» на пять очков.

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