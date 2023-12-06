Хосеп Гвардиола высказался о перспективах «Астон Виллы» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах «Астон Виллы» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Пока они показали, что могут бросить вызов, потому что они играют хорошо. Они уже участвуют в еврокубках, и находятся вверху таблицы. Уже сыграно 15 игр, впереди ещё 72 очка в розыгрыше, но, конечно, если они там до сих пор, то они могут быть там и в конце сезона.

Я думаю, что с плей-офф еврокубков Эмери привык играть каждые три дня, как он это делал в «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». Они играют каждые три дня, поэтому он знает, как справляться с тренировками и настроем игроков. Конечно, они могут быть в зоне еврокубков», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».