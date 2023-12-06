Смолов: очень нравится сериал «Слово пацана». Надеюсь, его не запретят

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Смотрю. Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодёжь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала.

А сериал классный, правдоподобный. Что сделано лучше — «Бригада» или «Слово пацана»? Мне кажется, что сериал «Бригада» явно более романтизировал бандитизм, нежели «Слово пацана». Поэтому, опять же, надеюсь, досмотрим «Слово пацана», — приводит слова Смолова издание «РБ Спорт».