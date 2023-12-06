Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кайл Уолкер не считает последние матчи «Манчестер Сити» плохими

Кайл Уолкер не считает последние матчи «Манчестер Сити» плохими
Комментарии

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о результатах команды в последних матчах английской Премьер-лиги. «Горожане» трижды подряд сыграли вничью: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

«Думаю ли я, что выступления были настолько плохими? Нанести 10 ударов по воротам «шпор» в первом тайме было очень доминирующей игрой. Соперники всегда будут выходить на второй тайм и немного меняться. Всегда необходимо пережить шторм. Но мог ли первый тайм закончиться со счетом 3:1? Я определенно так думал», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

Сегодня, 6 декабря, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой». Начало игры — в 23:15 мск.

Материалы по теме
«Сити» упустил победу из-за гола на 90-й минуте. А потом судья выдал что-то необъяснимое
«Сити» упустил победу из-за гола на 90-й минуте. А потом судья выдал что-то необъяснимое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android