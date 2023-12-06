Кайл Уолкер не считает последние матчи «Манчестер Сити» плохими

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о результатах команды в последних матчах английской Премьер-лиги. «Горожане» трижды подряд сыграли вничью: с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

«Думаю ли я, что выступления были настолько плохими? Нанести 10 ударов по воротам «шпор» в первом тайме было очень доминирующей игрой. Соперники всегда будут выходить на второй тайм и немного меняться. Всегда необходимо пережить шторм. Но мог ли первый тайм закончиться со счетом 3:1? Я определенно так думал», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

Сегодня, 6 декабря, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой». Начало игры — в 23:15 мск.