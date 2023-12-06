Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев: оставшиеся матчи РПЛ можно было перенести на весеннюю часть

Газзаев: оставшиеся матчи РПЛ можно было перенести на весеннюю часть
Комментарии

Российский тренер Валерий Газзаев высказал мнение, что необходимо было перенести последние матчи Российской Премьер-Лиги на весну 2024 года.

«В таких погодных условиях нужно уважать и зрителей, и игроков, которые выходят на поле — ведь в таких условиях есть риск получить травму. Мне кажется, что оставшиеся матчи можно было перенести на весеннюю часть. Никаких проблем бы не было. Но раз судья решил проводить матч, он взял на себя всю ответственность. ЦСКА был лучше адаптирован в матче с «Ростовом», поэтому и выиграл», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

До зимней паузы командам чемпионата России осталось провести по одному матчу. 18-й тур Российской Премьер-Лиги пройдёт с 8 по 10 декабря.

Материалы по теме
«Демонстрация духа!» Европа и Южная Америка в восторге от снежного футбола в России
«Демонстрация духа!» Европа и Южная Америка в восторге от снежного футбола в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android