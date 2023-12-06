Газзаев: оставшиеся матчи РПЛ можно было перенести на весеннюю часть

Российский тренер Валерий Газзаев высказал мнение, что необходимо было перенести последние матчи Российской Премьер-Лиги на весну 2024 года.

«В таких погодных условиях нужно уважать и зрителей, и игроков, которые выходят на поле — ведь в таких условиях есть риск получить травму. Мне кажется, что оставшиеся матчи можно было перенести на весеннюю часть. Никаких проблем бы не было. Но раз судья решил проводить матч, он взял на себя всю ответственность. ЦСКА был лучше адаптирован в матче с «Ростовом», поэтому и выиграл», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

До зимней паузы командам чемпионата России осталось провести по одному матчу. 18-й тур Российской Премьер-Лиги пройдёт с 8 по 10 декабря.