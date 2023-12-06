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Газзаев: переход на систему «весна-осень» — разговоры для бедных

Газзаев: переход на систему «весна-осень» — разговоры для бедных
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Российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о возможном переходе на систему «весна-осень» в российском футболе.

«Когда чемпионат проводился по системе «весна-осень», тоже заканчивали в декабре. Какая разница? Когда наши команды участвовали в международных турнирах, то сезон заканчивался 10 декабря. Мы поменяли систему, чтобы быть в европейском календаре. Да, сегодня мы изолированы, но я не вижу смысла менять. Когда мы играли «весна-осень», каждое лето, когда проходили чемпионаты Европы и мира, у нас была пауза на месяц. Для чего переходить на другую систему? У нас прекрасные стадионы, прекрасные поля.

При форс-мажорной ситуации спокойно можно перенести матч на весеннюю часть. Никаких проблем нет. Вот «Бавария» последний тур, например, спокойно перенесла из-за снегопада. Переход на систему «весна-осень» — разговоры для бедных. Вся Европа играет по этому календарю. Смысл нашего перехода на сегодняшнюю систему был в том, чтобы быть в едином европейском календаре», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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