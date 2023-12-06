Хекингботтом — об уходе из «Шеффилда»: для меня было честью работать в этом клубе

Бывший наставник «Шеффилд Юнайтед» Пол Хекингботтом высказался после своего ухода из клуба. Напомним, вчера, 5 декабря «Шеффилд» объявил о расставании с 46-летним специалистом.

«Я бы хотел начать со слов благодарности в адрес владельцев и совета директоров клуба. Спасибо вам за то, что доверились мне. Эти два года были особенными, и несмотря на трудности и успехи, для меня было честью руководить командой в течение этого периода. Всему персоналу первой команды спасибо за помощь в создании этого фантастического места для работы.

Ваше отношение и профессионализм помогли нам пережить несколько потенциально сложных моментов и заставили нас двигаться вперёд, несмотря ни на что. Спасибо игрокам, тем, кто ушёл, тем, кого я давно знаю, и тем, кого я хотел бы знать чуть подольше. И, наконец, послание болельщикам. Спасибо вам за вашу поддержку. Вы сделали это путешествие таким особенным, и многие из моих самых теплых воспоминаний связаны с игроками и болельщиками, празднующими наши победы сообща. Надеюсь встретиться со многими из вас. А пока продолжайте поддерживать свою команду», — приводит слова Хекингботтома Planet Radio.