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«Сокол» может возглавить белорусский тренер Бага

«Сокол» может возглавить белорусский тренер Бага
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Главным тренером саратовского «Сокола» может стать Алексей Бага, ныне возглавляющий солигорский «Шахтер», информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, 6 декабря Бага вылетает на переговоры в Саратов. У него также есть предложение от «Тобола», но для 42-летнего специалиста приоритетом является работа в саратовском клубе.

Ранее главным тренером «Сокола» был Денис Бояринцев. 29 ноября 2023 года наставник был отправлен в отставку.

«Сокол» завершил первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо» — 37 очков. Саратовская команда одержала последнюю победу в Первой лиге 2 сентября в матче с астраханским «Волгарём» (2:1). После этого серия подопечных Дениса Бояринцева без побед составила 12 матчей.

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